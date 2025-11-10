Abone ol: Google News

Artvin'de üzerine ağaç devrilen işçi can verdi

Artvin'de kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan 42 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 22:09
Artvin'in Borçka ilçesi Balcı köyünde ormanda kesim sırasında ağaç, işçilerden Musa Çil'in üzerine devrildi.

42 yaşındaki Çil, ağacın altına kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çil'in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

