Artvin'de üzerine ağaç devrilen işçi can verdi

- Artvin'in Borçka ilçesinde bir ağaç, işçi Musa Çil'in üzerine devrildi.
- 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin'in Borçka ilçesi Balcı köyünde ormanda kesim sırasında ağaç, işçilerden Musa Çil'in üzerine devrildi.
42 yaşındaki Çil, ağacın altına kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çil'in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.