Artvin'de zincirleme kazada yaralanan Yunus kurtarılamadı

- Artvin Şavşat kara yolunda kamyonet ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
- Kazada yaralanan Yunus Emre Alev, hastanede hayatını kaybetti.
- Diğer yaralılar Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Artvin-Şavşat kara yolunun 53’üncü kilometresinde dün feci bir kaza meydana geldi.
Artvin’den Şavşat yönüne giden Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre Alev (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Yoldan geçen Muhammet Y.’nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.
Kazada sürücülerle, kamyonetteki Ozan A. (24) yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yunus Emre Alev, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.