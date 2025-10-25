Artvin'de zincirleme trafik kazası: 3 araç çarpıştı

- Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonet ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin'in Artvin-Şavşat kara yolunun 53’üncü kilometresinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Artvin’den Şavşat yönüne seyir halinde olan Ömer Alperen P. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre A. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Olayda, kaza sonrası yoldan geçen Muhammet Y.’nin kullandığı hafif ticari araç da duramayarak, diğer araçlara çarptı
4 YARALI
Kazada sürücülerle, kamyonetteki yolcu Ozan A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.