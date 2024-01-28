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Ataşehir'de silahlı saldırı: O anlar kamerada

Ataşehir'de silahlı saldırı: O anlar kamerada Motosikletle geldiği sokak üzerindeki berber dükkanına silahla ateş eden şüpheli 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.