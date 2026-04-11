Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de, eski Irak hükümetinde Çevre Bakanlığı yapmış olan Nizar Amedi’yi aday göstermişti.

Meclis'te yapılan ilk tur oylamada kazanan çıkmadı, ikinci tur oylamada ise Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Nizar Amedi, 329 sandalyeli mecliste 227 oyla cumhurbaşkanı seçildi.

Toplamda 229 vekil oy kullandı.

İLK TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Mecliste yapılan oylamada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy alırken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin 16 oy aldı.

Diğer adaylardan Müsenna Emin ise 17, Abdullah Uleyyavi ise 2 oy aldı.

Geçersiz oy sayısı da 9 iken hiçbir aday, seçilebilmek için üçte iki çoğunluğu sağlayamadı.

HER 4 YILDA BİR SEÇİLİYOR

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girdi.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.