Avcılar’da ehliyetsiz sürücünün aracı bahçeye uçtu

İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde, sokağa girmek için manevra yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Kaan A., aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, demir korkulukları kırıp bir evin bahçesine düştü ve alt kattaki dairenin camına çarptı.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşı, hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

"EVDE BOMBA PATLADI SANDIK"

Aracın camını kırarak hasar verdiği dairenin sahibi Kenan Garipli, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

Arabayı çocuk kullanıyordu. Ehliyeti olmadığı için ayarlayamadı. Demiri kırdı, gaza basmaya devam etti ve aşağı devrildi. Bizim cama girdi. Evde bomba patladı zannettik. Çocuğu içinden çıkardılar. ‘Anne, anne’ diye bağırıyordu.

Polis İncelemesi Sürüyor

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni ve sürücünün ifadesi, soruşturma kapsamında değerlendirilecek.