Avcılar’da tırın çarptığı köprü kapatıldı: Sürücüler isyan etti

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde, iş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Üst geçitte ise ciddi hasar oluştu.

TRAFİK KISA SÜRELİ DURDU

Kaza sonrası cadde trafiğe kapatıldı ve ekipler üst geçitte inceleme yaptı. Kontrollerde, yapının yıkılma riski taşıdığı belirlendi.

ÜST GEÇİT KALDIRILDI, SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Riskli durum üzerine ekipler yolu tamamen kapatarak üst geçidi kaldırma çalışmalarına başladı. Trafiğin kapalı olduğunu gören bazı sürücüler görevlilerle tartışırken, bazıları tepki gösterdi. Yeşil alandan geçmeye çalışan sürücüler ise polis tarafından uyarıldı.

Yaşanan trafik yoğunluğu ve sürücülerin tepkileri çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.