Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza

İstanbul’da D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde, Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen zincirleme kazada hafif ticari araç yan yattı, şans eseri yaralanan olmadı.

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPIŞTILAR

Saat 14.30 sıralarında Ömer Canpolat yönetimindeki 34 UG 1515 plakalı hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı otomobil, tünel girişinde şerit değiştirirken çarpıştı. Bu sırada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki 34 ZD 1888 plakalı araç da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak durabildi.

ANNE, BABA VE ÇOCUK KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Opel marka araçta bulunan biri çocuk üç kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası büyük panik yaşayan aile, polis ekiplerince sakinleştirildi. Araçtan çıkarılan küçük çocuk ise olay yerinde uzun süre ağladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yan yatan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı aracın kaldırılmasının ardından normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.