Donald Trump: Operasyon 4 hafta sürebilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

İlk dalga saldırılarda İran’ın siyasi ve askeri lider kadrosunun vurulduğu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran ise saldırılara balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.

Tel Aviv başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri ve ABD üslerinin hedef alındığı, birçok noktada hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

TRUMP: SALDIRILAR 4 HAFTA KADAR SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki yeni liderlikten temas talebi geldiğini açıkladı.

Operasyon sırasında ABD tarafında üç askerin hayatını kaybettiği, bazı askerlerin de yaralandığı açıklandı. Trump, yaşanan kayıpları “savaşın ağır bedeli” olarak nitelendirdi.

Trump, saldırıların süresine dair de bilgi verdi.

Daily Mail gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılardan alınan sonuçların kendisini şaşırtmadığını da sözlerine ekledi.

"PEK ÇOK ŞEY OLABİLİR VE SON DERECE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Trump, "Tabii, onların tüm liderlik kadrosunu etkisiz hale getirmemiz hariç. Bu, düşündüğümüzden çok ama çok daha fazla oldu. Görünüşe göre 48 kişi" şeklinde konuştu.

İranlılarla görüşmeye devam etmeye de açık olduğunu söyleyen Trump, bunun yakın zamanda olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden verdiği mülakatta Trump, bugün Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve diğer birkaç ülkeden liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD ve İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından İran’da "demokrasi açısından olumlu gelişmeler" yaşanabileceğini de savunan Trump, "İzlemesi çok ilginç olacak. Pek çok şey olabilir ve son derece olumlu gelişmeler yaşanabilir" dedi.

İran’a saldırıları ulusal güvenlik yetkilileriyle birlikte Florida’daki malikanesinden takip eden Trump’ın ilerleyen saatlerde Washington DC’ye dönmesi bekleniyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.