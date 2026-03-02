Özlem Gürses siyonizm destekçisi Türkü Avcı'yı yayına bağladı

ABD, İsrail ve İran arasında başlayan karşılıklı saldırılar, tüm Orta Doğu'da krize neden oldu..

İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüne neden olan saldırılar sürerken, Sözcü TV İsrail'de son durumu aktardı.

SİYONİZM DESTEKÇİSİNİ YAYINA BAĞLADI

Sözcü TV, İsrail’de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerde "İsrail" ve "Siyonizm"in propagandasını yapan Türk vatandaşı Türkü Avcı’yı canlı yayına çıkardı.

"İSRAİLLİLER İÇİN ENDİŞELİYİM" DEDİ

Sunucu Özlem Gürses, İsrailliler için “endişelendiğini” ifade etti.

TÜRKÜ AVCI 'TÜRKİYE'DE İSLAMCI PROPAGANDA VAR' RÖPORTAJIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçmişteki bir röportajında kendisini 'Siyonist' olarak niteleyen Avcı, "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz." ifadeleriyle işgalcileri savunmuştu.