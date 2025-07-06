Aydın Kuşadası'nda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan düzensiz göçmenler, ölümle burun buruna geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen, lastik bota binerek ülkeden kaçmaya çalıştı.
GÖÇMENLERİ ÖLÜME TERK ETTİLER
Ancak 22 göçmeni taşıyan bot, Yunan unsurlarında tespit edildi.
Yunan ekipler, botu Türk karasularına geri itti.
Lastik botta mahsur kalan 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar edildi.
TÜRK EKİPLERCE KURTARILDILAR
İhbar üzerine derhal harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909 ve KB-87), Ege’nin ortasında dalgalarla boğuşan botta aralarında 3 çocuğun da bulunduğu göçmenleri kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler ilk sağlık kontrolleri yapılmalarının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.