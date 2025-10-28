Aydın'da kışın habercisi alıç tezgahlarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eylül ve ekim aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişen alıç meyvesi, esnafların tezgahlarında yerini aldı.

Efeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

"KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR"

Aynı zamanda ‘kışın habercisi’ olarak anılan alıç meyvesinin tezgahlarda zor bulunduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay, "Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve.

Kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor." dedi.