Aydın'da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini vurdu

İHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta, A.C.Ö. oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşi F.Ö.’ye yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması sonucu, iki kardeş arasında arbede çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

YARALI KARDEŞİN DURUMU AĞIR

A.C.Ö., aracına gidip pompalı tüfeğini alarak tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre tüfeğiyle bekleyen A.C.Ö., sonrasında silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

3 YIL ÖNCE OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından yapılan araştırmada, F.Ö.'nün üç yıl önce balık pazarında, ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Ö.'yü silahla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu belirlendi. A.C.Ö.'nün, oğlunun intikamını almak için kardeşi F.Ö.'ye silahlı saldırı düzenlediği iddia ediliyor.