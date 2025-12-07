Aydın'da arabayla çarptığı polisin fotoğrafını çekip kayıplara karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Söke ilçesinde Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evine gelen polis memuru A.K., aracından eşya indirdiği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

FOTOĞRAF ÇEKİP KAÇTI

Polise çarptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans isteyen A.A., yaralı polis memurunun arabasının üzerinde fotoğrafını çekip, olay yerinden uzaklaştı.

TESLİM OLDU

Yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan A.A.'yı yakalamak için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede izine ulaşılan A.A., emniyet ekiplerine teslim oldu.

POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İddiaya göre olayın yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı belirtilirken, yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.