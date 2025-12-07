Aydın'da arabayla çarptığı polisin fotoğrafını çekip kayıplara karıştı

- Söke'de bir şahıs, polis memuruna çarptıktan sonra sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp kaçtı.
- Şahıs, daha sonra polise teslim oldu ve yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor.
- Kazanın kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı iddia ediliyor, soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evine gelen polis memuru A.K., aracından eşya indirdiği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
FOTOĞRAF ÇEKİP KAÇTI
Polise çarptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans isteyen A.A., yaralı polis memurunun arabasının üzerinde fotoğrafını çekip, olay yerinden uzaklaştı.
TESLİM OLDU
Yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan A.A.'yı yakalamak için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede izine ulaşılan A.A., emniyet ekiplerine teslim oldu.
POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İddiaya göre olayın yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı belirtilirken, yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.