Aydın’da araç yüklü tırda yangın: Araçlar hurdaya döndü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yolu üzerinde, seyir halindeki araç yüklü tırın dorse kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın üzerindeki araçlara da sıçradı.

Alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmaları yaparken tırda yüklü bulunan araçların tamamının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

İlk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.