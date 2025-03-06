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İHA

Aydın’ın Didim ilçesinde bir camide bu kadarı da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı.

Ramazan ayı dolayısıyla Teravih namazı için cemaat namazı durduğu esnada camiinin ayakkabı konulan bölgesine giren iki hırsız ayakkabı çalmak için harekete geçti.

ÇALDIKLARI AYAKKABILARI ORADA GİYDİLER

İki hırsız çok sayıda ayakkabı içerisinde seçim yapmalarının ardından, aldıkları ayakkabıları giyerek camiden uzaklaştı.

Hırsızların ayakkabıları aldıkları anlar ise caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI

Olayın ayakkabıları çalınan cemaatin durumu cami yetkilisine bildirmesiyle ortaya çıkartıldı.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.