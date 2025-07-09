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Aydın'da çocuk baktığı evden 95 bin TL'lik altın çaldı

Nazilli’de çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başlayan kadın, evde saklanan 95 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı; polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İHA İHA
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Aydın'da çocuk baktığı evden 95 bin TL'lik altın çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yenimahalle’de meydana gelen hırsızlık olayında, bir evde saklanan 95 bin TL değerindeki ziynet eşyaları çalındı. 8 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, ev sahibi Ş.G., altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BAKICI KADIN YAKALANDI, TUTUKLANDI

İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı araştırma ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, hırsızlığın ev sahibi Ş.G.’nin çocuklarına bakıcılık yapan A.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Nazilli polisi tarafından düzenlenen operasyonda A.B., çaldığı ziynet eşyalarının bir bölümüyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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