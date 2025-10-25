Aydın'da düğün dönüşü kazada can verdi

- Eren Davulcu, Nazilli'deki düğünden dönerken motosikletiyle bariyerlere çarptı.
- Kontrolünü kaybeden genç olay yerinde hayatını kaybetti.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde korkunç kaza...
Nazilli'de bir düğüne katılan Eren Davulcu, kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı.
Yol ayrımında kontrolü kaybeden Davulcu, motosikletiyle bariyerlere çarptı.
YOLA SAVRULDU
Yola savrulan Davulcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.