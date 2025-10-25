Abone ol: Google News

Aydın'da düğün dönüşü kazada can verdi

Nazilli ilçesinde katıldığı düğünden dönerken hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan 21 yaşındaki Eren Davulcu, hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 13:00
  • Eren Davulcu, Nazilli'deki düğünden dönerken motosikletiyle bariyerlere çarptı.
  • Kontrolünü kaybeden genç olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korkunç kaza...

Nazilli'de bir düğüne katılan Eren Davulcu, kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı.

Yol ayrımında kontrolü kaybeden Davulcu, motosikletiyle bariyerlere çarptı.

YOLA SAVRULDU

Yola savrulan Davulcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

