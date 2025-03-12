Aydın'da eşinin aracının yanında ölü bulundu

DHA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı....

Hisar Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde dışarı çıktıklarında yol kenarında park halindeki bir otomobilin yanında şüpheli bir durum fark ettiler.

Aracın yanına yaklaşan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL EŞİNE AİT

Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.