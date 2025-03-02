AA & Ensonhaber
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hastanedeki müdahalelere rağmen Uğur Denli yaşamını yitirirken M.F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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