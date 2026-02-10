Aydın'da imha edilen şüpheli valizden giysi çıktı Efeler ilçesinde, devlet hastanesinin acil servisi önünde bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin uzaktan kontrollü müdahalesi sonrası valizin içinden giyecek ve hasta bezi çıkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Polis ekipleri valizi fünye ile uzaktan patlattı ve içinden giysi ile hasta bezi çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde saat 20.00 sıralarında, araç yolu üzerindeki sahipsiz valizin uzun süre bulunduğu yerden alınmamasından şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri valizin çevresini şeritlere çevreleyip vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak gerekli güvenliğini sağladı. GÜVENLİK SAĞLANDI VALİZ İMHA EDİLDİ Trafiğe kapatılan bölgede vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Bomba imha ekipleri de koruyucu ekipmanlarını giyerek valize fünye yerleştirdi. Fünye ile uzaktan müdahale edilerek patlatılan valiz içerisinden giyecek ve hastane bezi gibi malzemeler çıktı. Hastane önündeki gergin bekleyiş yerini rahatlamaya bırakırken, araç ve yaya trafiği de normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

