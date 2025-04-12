Aydın'da kamyonet, altgeçitte çalışan işçilerin aracına çarptı: 6 yaralı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'nda, Denizli Bulvarı üzerinde yol kenarında çalışma yapan işçilerin bulunduğu araca, hızını alamayan 09 DH 002 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve onları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralıların durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.