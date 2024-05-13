Aydın'da motosikletiyle duvara çarpan gençten acı haber

Aydın'da acı ölüm..
Kuyucak ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda Akçetin, motosikletiyle seyir halindeyken yolda bulunan kasisten geçtiği esnada motosikletinin dengesini kaybetti.
Okul duvarına çarptı
Yola savrulan genç, okul duvarına çarparak, kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan genci ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Akçetin, burada yoğun bakıma alındı.
Hayatını kaybetti
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Arda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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