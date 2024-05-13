Haberler



3. Sayfa



Aydın'da motosikletiyle duvara çarpan gençten acı haber

Aydın'da motosikletiyle duvara çarpan gençten acı haber Kuyucak ilçesinde motosikleti ile kasisten geçtiği esnada dengesini kaybederek savrulan ve okul duvarına çarpan 18 yaşındaki Arda Akçetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.