Aydın'da nar toplamak isteyen küçük kız kuyuya düştü

- Aydın'da küçük bir kız nar toplamak isterken 10 metrelik kuyuya düştü.
- İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyuya düşen kız kurtarıldı ve hastaneye götürüldü.
- Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'nde Yazıkent İlkokulu yakınlarında bulunan bahçede nar toplamak isteyen F.G. isimli bir kız çocuğu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Küçük kızın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri F.G.'yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.