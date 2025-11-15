Aydın’da noterde 10 milyon liralık vurgun: İmza yetkilisi tutuklandı Efeler ilçesinde 4. Noter’de imza yetkilisi olarak görev yapan Burcu Özkan, hem iş yerinin kasasındaki hem de çalışma arkadaşının kasasındaki toplam 10 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde noter çalışanı Burcu Özkan, kasadan 10 milyon TL'yi zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Kaybolan paranın 2,5 milyon TL’si noter kasasına, 7,5 milyon TL’si iş arkadaşı kasasına aitti.

Özkan hakkında zimmet ve hırsızlık suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Aydın’ın Efeler ilçesinde bir noter çalışanının gerçekleştirdiği iddia edilen milyonluk vurgun, kentte şaşkınlık yarattı. İddiaya göre noter çalışanları, kasada bulunması gereken paranın eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, kaybolan paranın 2,5 milyon TL’sinin noter kasasına, 7,5 milyon TL’sinin ise Özkan’ın birlikte çalıştığı bir personelin kasasına ait olduğu belirlendi. İKİ AYRI DOSYA AÇILDI İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Burcu Özkan’ı gözaltına aldı. Özkan hakkında “zimmet” ve “hırsızlık” suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 3. Sayfa Haberleri Çorum'da tırın otomobili sıkıştırdığı kaza anı kamerada

