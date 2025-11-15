Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın’ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı’nda, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki R.E., İzmir yönünde seyreden 34 CKF 012 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

POŞETİNDEKİ SEBZELER YOLA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle kafasından darbe alan R.E., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından R.E.’nin elindeki alışveriş poşetindeki sebzeler yola saçıldı. Vatandaşlar sebzeleri toplayarak yol kenarına kaldırdı.

VATANDAŞLAR ÜST GEÇİT İSTEDİ

Bazı çevre sakinleri, bölgenin yoğun araç trafiğine sahip olduğunu belirterek yaya geçitleri yerine üst geçit yapılması gerektiğini vurguladı.