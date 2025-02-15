Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı

DHA
Aydın'da Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kırsal Başaran Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu adresleri belirlenen H.K. ve İ.K.'nin evine akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda Roma döneminde bir soyluya ait olduğu değerlendiren büst ele geçirildi.
MÜZEYE TESLİM EDİLDİ
2 şüphelinin büstü 20 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.
Büst, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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