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Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı

Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı Aydın'da Roma döneminden bir soyluya ait olduğu değerlendirilen büstü 20 bin dolara satmak isteyen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.