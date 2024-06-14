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Aydın'da sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Aydın'da sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon: 17 kişi gözaltına alındı Polis ekipleri tarafından sahte engelle raporu hazırladığı tespit edilen 17 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan incelemerde örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi.