Aydın'da sahte engelli raporu hazırlayan çete, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
17 şüpheli yakalandı
Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı Ç.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramada; 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.
Çeşitli suçları işledikleri tespit edildi
Şüphelilerin vatandaşlara sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandırıp, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi.
205 milyondan fazla para akışı tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi.
17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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