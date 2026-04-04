Fatih Tekke: Bu şehirde sabır çok yok

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK FAZLA AN YAŞATMADIK"

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

Oyunun özellikle ilk yarısı çok iyiydi. Bütün her şeyi çok doğru yaptık ilk yarıda. İkinci yarı bölüm bölüm bir fazlayı buldular. Baskılarımız delindi. 5-10 dakika boyunca oyuncu değiştirmede tereddüt ettim. Son bölümde savunma iç güdüsü. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet. Galatasaray ile oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Bugün çok fazla an yaşatmadık. Baskılarımız iyi oldu.

"İNANAN BİR TRABZON VARDI"

İnanan bir Trabzon olduğunu söyleyen Tekke, şöyle konuştu:

Bir antrenmanla çıktık. İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz.

"PERİYOT İNANILMAZ ZOR"

Fatih Tekke, sözlerine şöyle devam etti:

Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Periyot inanılmaz zor. Aynı duyguyu yansıtamayabiliyor oyuncular. Alanya maçı 5'te bir de. Kalan 6 maçta ne kadar, neler yapabiliyoruz, onu devam ettirmeye çalışacağız.

"DUA EDENLERİN DE ÇOK KATKISI VAR"

Dua edenlerin çok katkısı olduğunu söyleyen Tekke, şu açıklamayı yaptı:

Takımın patronu olarak, kendi takımımın potansiyelini biliyorum. Şu ana kadar rahat kazandığımız maç yok. Bu bir gerçek. Eksik kaldığımız, sakat veya cezalı olunca sorunlar yaşıyoruz. Sakatlıktan yeni dönenler var. Bu süreç kolay geçmiyor, hala kolay değil. Sınırda olan oyuncular var. Trabzonspor kadrosu istenildiği şekilde kullanmaya elverişli değil şu an. Trabzonspor'un geldiği nokta, 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Şu an çok önde gidiyoruz. Dua edenlerin de çok katkısı var.

"BİR ATEŞ VARDI, SÖNDÜRDÜK"

Tekke, sözlerine şöyle devam etti:

Her maçta oyunu forse ediyoruz diyemem. Şunu diyebilirim; ufak tefek sorunlar haricinde problem çıkaracak bir takım değil bu. Bu enerji, sevgi saygı ve güvene yansıyor. Bugün ilk yarıda oyunda iyiydik. Kırılgan olduğumuz dönemler var. Bu da gayet normal. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik, oyunu bile değiştiriyor. Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz. Bunu 1-2 defa görebildik. Bunu devamlı görmemiz lazım. Bu çocuklar bunu hak ediyor.

"HİÇBİRİNİ KOLAY YENEMEDİK"

Maç maç gitmeleri gerektiklerini söyleyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Maç kaybedebilirsin. Hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu inanmış adamlar çok şey başardı, bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Sadece teknik adam ve oyuncu değil. Tüm camia olmalı. Maç maç gitmeliyiz. İşimiz kolay değil. Bugün zor bir rakibi yendik ama hiçbirini kolay yenemedik.

"BU ŞEHİRDE SABIR ÇOK YOK"

Trabzon'da sabır olmadığını söyleyen Tekke, şunları dedi:

Bu şehirde sabır çok yok. Bir senede gelinen nokta, olması gerekenin çok üzerinde. Normali 2-3 sene bunun. Benim 1 günlük sözleşmem var diyorum.

"OKAN HOCA DA BAŞARILI, SERGEN HOCA DA"

Teknik direktörleri değerlendiren Tekke, şu sözleri sarf etti:

Ülkenin bazı mekanizmaları var, değişmesi lazım. Trabzon değil, Türk insanı. Ahlaklı, çalışkan insanı bulalım yeter ki. Böyle konuşmam arkamdaki tabelaya bağlı değil. Okan Hoca da çok başarılı, Sergen Hoca da. Yapabiliriz biz bunu. Bardağın boş tarafından bakıyoruz hep. Bu işin sadece spontane olmadığını göstermeye çalışan bir ekip var.

"ALKIŞI HAK EDİYORLAR"

Tekke, açıklamalarına şöyle devam etti:

Galatasaray'ın savunma arkası, seti, anları çok iyi oynayan, baskılara karşı oyuncuların bireysel çözümlemeleri olan bir takım. Biz baskı hızımızı artırmaya çalıştık. İlk yarı bu iyi oldu. Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey, birebir baskı. Kaptıkları toplarla üçüncü bölgeye geçişte inanılmaz etkililer. Orta sahada Galatasaray'a göre bir fazlayı bulabilirsek, ondan sonra bekleri daha fazla kullanmak istedim. Sağ taraftan çok istediğimiz gibi oldu, başarılı da oldu. Planlar kağıt üzerinde evet, kağıt üzerindekini sahada da gördük. Etkinlik de önemli, o da vardı. Fatih Tekke'yi bir kenara bırakın, inanmak önemli. Maç içinde dalgalanma yapmadı oyuncular. Bu oyuncu grubu alkışı hak ediyor.

"KÖTÜ OYNAYAN TAKIM YOK"

Fatih Tekke ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Maç maç gitmezseniz olmaz. Kötü oynayan takım yok ligde. Çok zorlandığımız maçlar var. Yarın eğlenip sevinelim. Biz Trabzonspor olarak Alanyaspor maçı, saat 5'de, farklı iklimde, bu tür maçlardan sonra oyuncunun psikolojik durumu... O maça çok iyi hazırlanmalıyız.

"İLK YARI ÇOK İYİ BİR OYUN OYNADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Tekke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı çok iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımın maç boyunca gösterdiği inanç, istek, arzu ve oyuna bağlılık çok değerliydi. Savunmada da gerçekçi bir oyun sergiledik. Galatasaray’a az pozisyon verdiğimiz bir maç oldu. İlk yarıda farkı artırabilecek fırsatlar da yakaladık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA KARŞI OYNADIK"

Fatih Tekke, kaliteli bir kadroya karşı oynadıklarını belirterek, "Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Giren çıkan tüm oyuncularıyla kaliteli bir takımı yendik. Oyuncularımı kutluyorum. Her kazanılan maçın anlamı 3 puan. Maç maç gitmek zorundayız" dedi.

"TAM KADRO SADECE BİR ANTRENMAN YAPABİLDİK"

Eksik oyunculara rağmen alınan galibiyetin önemine değinen Tekke, milli takım dönüşleri nedeniyle sınırlı süreyle çalıştıklarını belirterek, "Tam kadro sadece bir antrenman yapabildik. Buna rağmen oyuncularımız sahada büyük bir inanç ortaya koydu. Belki de lig boyunca ilk kez bu kadar net şekilde tüm oyuncuların iyi performans gösterdiği bir maç oldu" dedi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekke, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için bu oyun anlayışının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayallerimize ulaşmak için çoğu maçta bu seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Bu duyguyu sürekli yakalamak kolay değil ama çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIM BUGÜN BUNU FAZLASIYLA HAK ETTİ"

Taraftar desteğine de değinen bordo-mavili teknik adam, "Taraftarımızın desteğiyle birlikte oyunun temposunu artırdık. İç sahadaki bu ambiyans bizim için çok önemli. Oyuncularım bugün bunu fazlasıyla hak etti" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR KARAKTERE SAHİBİZ"

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Tekke, "Sahada olduğu kadar saha dışında da güçlü bir karaktere sahibiz. Takımdaki tecrübeli oyuncuların katkısı çok büyük. Bu galibiyet tamamen oyuncularımın eseridir" dedi.

"SERT BASKI YAPMAZSANIZ ZORLANIRSINIZ"

Tekke, "Galatasaray’a karşı sert baskı yapmazsanız zorlanırsınız. Biz bunu iyi uyguladık. İkinci golde de çalıştığımız bir organizasyonun sonucunu aldık" diyerek sözlerini tamamladı.