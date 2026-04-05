Donald Trump, Tahran'a saldırı görüntülerini paylaştı: Birçok lideri öldürdük

10 gün süre vermişti, süre dolmadan bombardıman görüntüleri geldi...

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son saldırılara ilişkin yaptığı paylaşımda tansiyonu daha da yükseltecek ifadeler kullandı.

Trump, Tahran’a düzenlenen saldırıda “pek çok askeri liderin” öldürüldüğünü öne sürdü.

SALDIRI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ, KİM ÖLDÜRÜLDÜ DETAY VERMEDİ

Truth Social hesabından bir video paylaşan Trump, saldırının görüntülerine yer vererek, “İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan yaklaşık bir dakikalık videoda, karanlık bir ortamda uzaktan çekilmiş görüntüler yer alırken, bombardıman sesleri eşliğinde tepelik bir bölgenin patlamayla kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

Trump, saldırının zamanı ve saldırıda kimlerin öldürüldüğüne dair detay vermedi.

"48 SAAT KALDI" UYARISI

Trump, aynı paylaşımında İran’a yönelik verdiği sürenin daraldığını belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. ABD Başkanı, İran’ın ticari gemi trafiği için Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması gerektiğini vurguladı.

Trump açıklamasında, “İran’a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor. Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı.” ifadelerini kullandı.

ÖNCE 48 SAAT SÜRE VERDİ, SONRA SÜREYİ 10 GÜNE ÇIKARDI

ABD Başkanı, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada İran’ın bazı hedeflere yönelik saldırıların ertelenmesi için süre talep ettiğini iddia etmiş, kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını duyurmuştu.