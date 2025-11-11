Aydın'da saygı duruşunda bulunanlarla alay eden şahsa ev hapsi cezası verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım saat 09.05’te sirenler çalarken vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z.’nin (31), o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaşarak saygı duruşunda bulunanlarla alay ettiği öne sürüldü.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, ilçede oto yıkama ve çiğ köfte salonu işlettiği öğrenilen Burhan Z.’ye sosyal medyada ve ilçe halkı arasında büyük tepki gösterildi.

MAHKEMEDEN "EV HAPSİ" KARARI ÇIKTI

Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Burhan Z.’yi kısa sürede yakalayarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Z., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ayrıca trafikte cep telefonuyla görüntü çektiği gerekçesiyle kendisine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.