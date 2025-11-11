Aydın'da saygı duruşunda bulunanlarla alay eden şahsa ev hapsi cezası verildi

- Aydın'da 10 Kasım'da saygı duruşunda bulunanlarla alay ettiği iddia edilen Burhan Z., ev hapsi cezası aldı.
- Sosyal medyada paylaştığı görüntüler sebebiyle tepki çeken Burhan Z., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.
- Mahkeme, Burhan Z.'ye ayrıca trafikte cep telefonu kullanmaktan 20 bin lira ceza verdi.
Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım saat 09.05’te sirenler çalarken vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z.’nin (31), o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaşarak saygı duruşunda bulunanlarla alay ettiği öne sürüldü.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, ilçede oto yıkama ve çiğ köfte salonu işlettiği öğrenilen Burhan Z.’ye sosyal medyada ve ilçe halkı arasında büyük tepki gösterildi.
MAHKEMEDEN "EV HAPSİ" KARARI ÇIKTI
Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Burhan Z.’yi kısa sürede yakalayarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Z., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Ayrıca trafikte cep telefonuyla görüntü çektiği gerekçesiyle kendisine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.