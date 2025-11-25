Aydın'da sıcak su boru hattı patladı: Yol trafiğe kapandı

- Germencik ilçesindeki jeotermal sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.
- Patlama sonucu yüksek sıcaklıktaki sular çevreye akarken yollar tahrip oldu.
- Güvenlik nedeniyle Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı.
Aydın'da Germencik-Bozköy ana yolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinden yakın mevkideki bir termal otele giden sıcak su boru hattında, patlama meydana geldi.
Patlama ile birlikte yüksek sıcaklıktaki sular çevreye aktı.
YOLDA HASAR OLUŞTU
Bozköy ile Germencik ilçesi arasındaki yolda tahribat yaşandı.
Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi yetkilileri, olay yerine geldi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı.
Ekipler ve jeotermal santral yetkilileri, vanaların kapatıldığını duyurdu.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, olay yerinde inceleme yaptı.