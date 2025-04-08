Aydın'da silahlı saldırı: Jandarmaya sığındı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde P.İ. isimli şahsın iş yerinde E.A. isimli şahıs, karşılaştığı C.S.T.'ye silahla saldırdı.

Saldırıdan kurtulan ve aracına binen C.S.T. olay yerinden kaçtı.

KURŞUNLAR ARACA İSABET ETTİ

E.A. isimli şüpheli ise aracı ile C.S.T.'yi takip etmeye başladı.

C.S.T. Serçeköy Jandarma Kontrol Noktası'na sığınmak istediği esnada E.A., C.S.T.'ye bir kez daha silahla saldırdı.

Kurşunlar araca isabet ederken E.A., olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli E.A., jandarma ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan E.A., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Umurlu Polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.