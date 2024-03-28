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Aydın'da sosyal medyadan silahlı paylaşım yaptı: Yakalandı

Aydın'da sosyal medyadan silahlı paylaşım yaptı: Yakalandı Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahsın evinde 3 tabanca, 2 şarjör ve 8 adet de fişek ele geçirdi.