Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Başhekimi gözaltına alındı

Geçmiş dosyalar raftan indirildi.

Türkiye'nin gözü Tunceli'de kaybolup 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) talebi ile Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulurken yeni gözaltılar yaşandı.

DÖNEMİN TUNCELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, gözaltına alındı.

Özdemir'in Bursa'da yakalandığı öğrenildi.

HASTANEYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı, Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun hastanedeki kayıtlarının silinmesine ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi hakkında soruşturma başlattı.

Gülistan Doku soruşturması dosyasına giren raporda, Gülistan Doku’nun emniyetin POLNET kayıtlarında 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı bilgisi yer aldı.

GÖZALTI SAYISI 15 OLDU

Soruşturmada, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bugün ise Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel ve Çağdaş Özdemir'in gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İLK TUTUKLAMA

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan ihraç polis Gökhan Ertok ise tutuklandı.

Ertok'un ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği belirtildi.

ESKİ VALİ AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

Sonel, bu kararın akabinde Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı.

HTS VE BANKA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada dikkat çeken iddialar arasında, Gülistan Doku'nun SIM kartının kaybolduktan sonra bir polis memurunun telefonuna takıldığı, sosyal medya hesaplarındaki verilerin silindiği, hastane kayıtlarına müdahale edildiği ve bu süreçte dönemin valisi Tuncay Sonel ile bağlantılı isimler arasında HTS ve banka kayıtları üzerinden görüşme ve para transferleri tespit edildiği öne sürüldü.