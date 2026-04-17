Gülistan Doku soruşturmasında Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Tunceli'de yaşayan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamazken Doku soruşturması tam kapanmışken yeni ve kritik detaylar yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmada, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÖKHAN ERTOK TUTUKLANDI

Öte yandan dün akşam itibariyle soruşturma kapsamında ilk tutuklama gerçekleşti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilenlerden ihraç polis Gökhan Ertok tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ertok'a soruşturma evraklarına eklenmek üzere bize sunabileceği bilgi, belge, mesaj kaydı, kamera kaydı vb. delil sayılabilecek husus olup olmadığı soruldu.

Ertok ise cevabında "Dosya kapsamında bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Hukuksuz ve yetkisiz olarak Gülistan Doku’nun sim kartını kullanarak sosyal medya Instagram hesabına eriştiğim için pişmanım" dedi.

'BENİ KULLANDILAR' İDDİASI

Ertok ifadesinde, bu süreçte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Şükrü Eroğlu’nun kendisini, 'basın çok üstümüze geliyor, kızı bulmalıyız' diyerek yönlendirdiğini öne sürdü.

Siber konulardaki teknik bilgisinden yararlanıldığını savunan Ertok, bu nedenle kendisinin de mağdur edildiğini ileri sürdü.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTİYORUM"

Aynı ifadede Ertok, "Pişmanım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" dedi.

Dosyada Ertok’un ismi daha önce de, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın başka bir telefona takılması ve sosyal medya hesabındaki bazı verilerin silinmesi iddialarıyla gündeme gelmişti.

TUNCELİ ESKİ VALİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ertok'un ifadesinde işaret ettiği isimlerden biri olan Tunceli eski Valisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından açığa alınan Sonel, kısa bir süre sonra da gözaltına alındı.