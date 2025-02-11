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İHA

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bölgedeki vatandaşlar kaldırım kenarına bırakılmış şüpheli bir çanta olduğunu fark etti.

Vatandaşlar çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli çantanın yakınındaki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, balkondan olan biteni izlerken kimi vatandaşlar da cep telefonları ile o anları kaydetti.

ÇANTA FÜNYE YARDIMI İLE ONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı incelemesinin ardından, balkonlardaki vatandaşların can güvenlikleri için, içeriye girmesini anons etti.

Vatandaşların içeri girmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Çanta boş çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.