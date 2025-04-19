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Aydın'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Aydın'da uyuşturucu operasyonları sürüyor Söke ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen baskında 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.