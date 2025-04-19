Aydın'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

İHA
Aydın Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Ekipler, Söke ilçesi Yuva Mahallesi'ndeki H.A. ve A.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
ADRESE BASKIN YAPILDI
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 15 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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