Aydın'da yaban domuzu denizden yüzerek çıktı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin çalışanı Muzaffer Akkoç, sabah saatlerinde havuz temizliği yaparken denizde bir hareketlilik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Akkoç, otelin plaj kısmına indi.

YABAN DOMUZU OLDUĞUNU ANLADI

Akkoç, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Denizde yüzen canlıları ilk önce ayı sanan Akkoç, daha sonra içlerinden birinin kıyıya çıkmasıyla yaban domuzu olduğunu anladı.

"YÜZEN CANLIYI İLK ÖNCE AYI SANDIM"

Görüntüleri kaydeden otel çalışanı Muzaffer Akkoç, şöyle konuştu: