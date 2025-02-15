Aydın'da yaban domuzu denizden yüzerek çıktı

İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin çalışanı Muzaffer Akkoç, sabah saatlerinde havuz temizliği yaparken denizde bir hareketlilik olduğunu fark etti.
Bunun üzerine Akkoç, otelin plaj kısmına indi.
YABAN DOMUZU OLDUĞUNU ANLADI
Akkoç, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.
Denizde yüzen canlıları ilk önce ayı sanan Akkoç, daha sonra içlerinden birinin kıyıya çıkmasıyla yaban domuzu olduğunu anladı.
"YÜZEN CANLIYI İLK ÖNCE AYI SANDIM"
Görüntüleri kaydeden otel çalışanı Muzaffer Akkoç, şöyle konuştu:
Yüzen canlıyı ilk önce ayı sandım. Kıyıya çıkınca yaban domuzu olduğunu gördüm. Ben bu yaşıma kadar yaban domuzunun yüzdüğünü ilk defa gördüm.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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