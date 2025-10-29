Aydın’da yağışların ardından zeytin hasadı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da, 2025-2026 yılı hasat dönemi başladı.

"25 MİLYON AĞAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Aydın’da kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda başlayan yağışlarla zeytinlerin hasat etme seviyesine ulaştığını kaydeden Hakan Başlık, "Verilere göre ilimiz Aydın’da 154 bin hektarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. Aydın’da yağlık ve sofralık olarak yaklaşık 1 milyon 750 bin ton üretim gerçekleşiyor. Mevcut olan 25 milyon ağaç varlığı da her geçen gün artıyor.

Sektördeki en büyük sıkıntı maalesef zeytin ve zeytinyağı sıradan bir tarımsal ürün olarak görülmesi. Oysa bu ürün şifa niyetine tüketilmesi gereken bir gıda olduğu anlaşılınca zeytin ve zeytinyağı hak ettiği değeri bulacaktır." dedi.