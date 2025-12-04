Aydın'da yaya geçidinde kaza: 1 yaralı

- Aydın Efeler'de yaya geçidinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
- Ö.Ö. yaya geçidinden geçerken A.A. yönetimindeki araç çarptı.
- Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ö.Ö., yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada, A.A. idaresindeki otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ö.Ö.'ye çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİ İLE SAVRULDU
Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yere düşerek yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.