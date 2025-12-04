Abone ol: Google News

Aydın'da yaya geçidinde kaza: 1 yaralı

Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 1 kişi ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 17:14
Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ö.Ö., yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. 

Bu sırada, A.A. idaresindeki otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ö.Ö.'ye çarptı. 

ÇARPMANIN ETKİSİ İLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yere düşerek yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

