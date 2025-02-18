Aydın'da yeni bir bitki türü keşfedildi: Kuşadası Çanı

DHA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, 'Tür Koruma Eylem Planı Projesi' desteklenmeye devam ediyor..

Bu kapsamda, MCBÜ Akhisar Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Bölümü'nden Prof. Dr. Emine Alçıtepe, 'Tür Koruma Eylem Planı Projesi' için çalışmalar yaparken Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nda yeni bir bitki türü keşfetti.

Yeni bir bitki türü keşfederek literatüre kazandıran Prof. Dr. Emine Alçıtepe, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KUŞADASI ÇANI İSMİ VERİLDİ

Çalışmaların ardından yalnızca Dilek Yarımadası'nda yetiştiği tespit edilen bitkiye 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) ismi verildi.

'Campanula X kusadasiensis', bilimsel dergi Acta Botanica Caucasica'da yer alarak dünyaya tanıtıldı.

"BU BİTKİ YALNIZCA KUŞADASI'NDA DAR BİR ALANDA BULUNUYOR"

Türkiye'nin değişik yörelerindeki bitkiler üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve keşifler için gezdiğini belirten Prof. Dr. Alçıtepe, şöyle dedi:

Çalışmalar yaparken Kuşadası'nda karşılaştığım bu örnek, gördüklerimden farklı özelliklere sahipti. Meslektaşım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile değerlendirmelerde bulunduk. Ardından adını 'Campanula X kusadasiensis' koyduk. Bitkiye ad verirken bitkinin bulunduğu yerden hareket ettik. Çünkü bu bitki yalnızca Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda dar bir alanda bulunuyor. İzinsiz geçişlerin yasaklandığı bir bölgede olması ayrıca büyük bir şans. Çünkü insanların onu toplaması mümkün değil.

"KORUMA DURUMU KRİTİK TEHLİKE ALTINDA OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Yeni bir tür olan Campanula X kusadasiensis bitkisinin Çan Çiçeğigilller familyasından Campanula cinsine ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçıtepe, şöyle konuştu: