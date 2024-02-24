Aydın'da zinceleme kaza: 1 ölü 3 yaralı Aydın'da hareket halindeki araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıra sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

DHA

Aydın'da korkunç kaza bir kişiyi hayattan kopardı.

Efeler'den Köşk ilçesi yönüne giden sürücüsünün Ali İhsan Mete'nin olduğu otomobil kontrolden çıktı.

Önce tıra sonra otomobile çarptı

Kontrolden çıkan sürücü önce karşıdan gelen Gökhan Gedik yönetimindeki TIR'a ardından da aynı istikamete giden Süleyman Çağatay Çoklutal yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Mete'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Bayrak hayatını kaybetti.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Otomobil sürücüleri Ali İhsan Mete ve Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bayrak'ın cenazesi ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)