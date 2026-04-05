Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste çıkan yangın söndürüldü

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine yenilerini ekledi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’dan yapılan yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İRAN SALDIRISI SONRASI SİTRA RAFİNERİSİ’NDE YANGIN İDDİASI

Saldırıların bir tesiste yangına yol açtığı belirtilerek, "Sivil savunma ekipleri İran saldırısı sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda İHA mı yoksa füze mi kullanıldığı, hedef alınan tesisin ne olduğu ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Bahreyn’de yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları hedef alınan tesisin Bahreyn Petrol Şirketi’ne (BAPCO) ait Sitra Rafinerisi olduğunu iddia etse de, bu iddia resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

BAHREYN: İRAN SALDIRISI SONUCU BİR TESİSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, İran saldırısı sonucunda tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü aktarıldı.

Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor.