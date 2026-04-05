İran'da düşürülen ABD savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

ABD-İsrail, iran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar deva ederken İran, misillemelerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda da İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurdu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazdı.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ DOĞRULANDI

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedildi.

Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarıldı.

ABD, ÖZEL OPERASYONLA KURTARDI

ABD, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının iki pilotunu özel operasyonla kurtardı.

TRUMP: PİLOTLAR KURTARILDI

Pilotlar fırlatma koltuklarıyla uçağı terk ettikten sonra ABD Özel Kuvvetleri devreye girdi.

Operasyonun ardından hem pilotlar hem de kurtarma ekibi güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da iki pilotun başarıyla kurtarıldığını açıkladı.

İRAN ÖDÜL KOYMUŞTU

İran'daki ISNA ajansının aktardığına göre yetkililer "Düşmanı yakalamaya veya öldürmeye yardımcı olanlar valiliğin özel övgüsüne mazhar olacak" açıklamasında bulunmuştu.

İran basınına göre ildeki tüccarlar da "Amerikan işgalcisini" bulana 10 milyar tümen (yaklaşık 3 milyar TL) ödül vadetmişti.

PİLOTU KURTARMA OPERASYONUNDA ÇATIŞMA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.

Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, İran'ın güneybatısında pilota ulaşmak için ABD ile İran güçleri arasında geçtiği iddia edilen çatışma görüntüleri paylaşıldı.

"ASLA BİR AMERİKAN SAVAŞÇISINI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ONU KURTARDIK!



Sevgili Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD Silahlı Kuvvetleri, ABD tarihinin en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi.



Bu operasyon, aynı zamanda son derece saygın bir albay olan ve size büyük bir sevinçle bildirmek isterim ki sağ salim olan muhteşem mürettebat üyelerimizden biri için düzenlendi!



Bu cesur savaşçı, İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe ona yaklaşan düşmanlarımız tarafından kovalanıyordu. Ancak asla gerçekten yalnız değildi çünkü Başkomutanı, Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve savaşçı arkadaşları 24 saat boyunca konumunu takip ediyor ve kurtarılması için özenle planlar yapıyordu.



Benim talimatımla, ABD ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Yaralandı ancak durumu iyi. Bu mucizevi arama ve kurtarma operasyonu, dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti; ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmak istemediğimiz için bunu doğrulamamıştık. Askeri tarihte ilk kez, iki ABD'li pilot, düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarıldı. ASLA BİR AMERİKAN SAVAŞÇISINI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ! Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden, hatta yaralanmadan gerçekleştirebilmiş olmamız, İran semalarında ezici bir hava hakimiyeti ve üstünlüğü elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlamaktadır.



Bu, Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkes dahil tüm Amerikalıların gurur duyması ve bu konuda birleşmesi gereken bir andır. Dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz.



TANRI AMERİKA'YI KORUSUN, TANRI ASKERLERİMİZİ KORUSUN VE HERKESE MUTLU PASKALYA!