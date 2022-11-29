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    Bahçelievler'de depo hırsızları suçüstü yakalandı

    Bir marketin deposu önüne gelen hırsızları fark ederek ihbarda bulunan bir vatandaş sayesinde 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
    • 29.11.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:33
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    Bahçelievler'de depo hırsızları suçüstü yakalandı

    İstanbul'un Bahçelievler saat 06.45 sıralarında 3 kişi olduğu öğrenilen hırsızlar, minibüsle bir depo önüne geldi.

    Hırsızları fark eden bina sakini bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

    Polisleri gören hırsızlar geldikleri minibüsle kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Duvara çarparak durdular

    Polis ekip arabasına çarpan hırsızlar daha sonra deponun duvarına çarparak durdu.

    Bahçelievler de depo hırsızları suçüstü yakalandı #1

    3 şüpheli yakalandı

    Araçtaki 3 zanlı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.

    Soruşturma devam ediyor

    Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

    Bahçelievler de depo hırsızları suçüstü yakalandı #2

    Bahçelievler de depo hırsızları suçüstü yakalandı #3


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