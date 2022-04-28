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    Bahçelievler'de 'velayet' cinayeti

    Çocuklarını göremediğini iddia eden eski karısının bıçaklı saldırısına uğrayan Erdinç Ospar, kadına silahla karşılık vererek ölümüne sebep oldu.
    • 28.04.2022 - 13:39
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    Bahçelievler'de 'velayet' cinayeti

    İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti...

    34 yaşındaki Ülkü Durmaz, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuğunun velayetini alan eski eşi Erdinç Ospar'ın Yonca Sokak'taki evine gitti.

    Çocuklarını göremediğini öne süren Durmaz, Ospar'la tartışmaya tutuştu.

    Kadın bıçakladı, adam silahla vurdu

    Durmaz, tartışmanın alevlenmesiyle yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak Durmaz'a 3 el ateş etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Ospar ile Durmaz'ı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    DHA'nın haberine göre Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ospar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Bahçelievler de velayet cinayeti #1

    Bahçelievler de velayet cinayeti #2


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