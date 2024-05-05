Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde itmekte olan otomobil ters şeride girerek kazaya sebebiyet verdi.

Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Y.K. idaresindeki 43 ACA168 plakalı otomobil Balıkesir Yolu istikametine seyir halinde iken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. idaresindeki 16 AAC 69 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 16 AAC 69 plakalı otomobil sürücüsü M.Ö. ile diğer 43 ACA 168 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. ve otomobilde yolcu konumunda olan S.T., P.K. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)