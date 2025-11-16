BAL mücadelesinde saha karıştı: Yumruklar havada uçtu

- Murgul Spor ve Rize Atletik Spor arasında oynanan maçta ilk yarı bittiğinde kavga çıktı.
- İki takım arasında yumruklu ve tekmeli tartışma yaşandı, güvenlik güçleri güçlükle müdahale etti.
- Stat anonslarıyla taraftarlar uyarıldı, kavga uzun süre devam etti.
Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor’u ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İLK YARININ BİTMESİYLE SAHA KARIŞTI
Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı.
Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.
Kavga başladığı andan itibaren statta ‘Sevgili taraftar grubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz’ şeklinde anonslar yapıldı.