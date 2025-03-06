Balıkesir'de ahşap evde yangın

İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesi Balcıdede Mahallesi'nde ahşap binadan öğlen saatlerinde alevler yükseldi.

Durumun fark edilmesi sonrası ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2 araç ve 6 personelle olay yerine sevk edildi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Kırsal mahalledeki yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.